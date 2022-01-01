Конкрит флор
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Эпоксидные полы

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    Эпоксидные наливные полы в больницах
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    Эпоксидные антистатические полы
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    Эпоксидные полы для производственных помещений

    Особенности и сфера применения эпоксидного покрытия пола

    Эпоксидные промышленные полы — разновидность полимерного покрытия, обеспечивающая защиту и долговечность бетонного основания. Состав включает в себя эпоксидную смолу и отвердитель, добавки и стабилизаторы, вещества для улучшения текучести смеси. Все компоненты подбираются производителем с учетом предстоящих нагрузок и требований на конкретном объекте. Для нанесения требуется ровное подготовленное основание, и если соблюдать технологию, срок эксплуатации такого пола достаточно велик.

    Сфера применения эпоксидного покрытия для бетонного пола охватывает не только помещения с повышенной влажностью, но и склады, подземные паркинги, офисы и гаражи, предприятия пищепрома, медицинские центры и образовательные учреждения, торгово-выставочные комплексы.

    Основные преимущества эпоксидных промышленных полов

    Эпоксидный наливной промышленный пол Материал можно устанавливать в производственных цехах предприятий химической промышленности, поскольку никакие едкие вещества эпоксидке не страшны. Другое преимущество — влагостойкость, значит, нет ограничений по монтажу в помещениях с повышенным уровнем влажности. Внешний вид такого покрытия может быть ярким и нарядным, поэтому именно его выбирают для развлекательных и торговых центров. Такое преимущество, как долговечность, особо ценится заказчиками, поскольку покрытию длительное время не нужен ремонт и замена, а это большая экономия средств. Особое внимание нужно обратить на гигиеничность готовой поверхности — отсутствие швов исключает скопление грязи и болезнетворных микроорганизмов, а поддерживать чистоту совсем не сложно.

    Наши проекты:
    BARILLA

    Устройство эпоксидного наливного покрытия толщиной бетонного пола в г.Солнечногорск

    Складской комплекс

    Высокопрочное эпоксидное покрытие толщиной ~2мм в д.Мартемьяново

    ТВОЙ ДОМ

    Подготовка поверхности для устройства полимерного покрытия

    Цены на эпоксидные полы:

     Классификация Цена
    Эпоксидные наливные 0.5мм    594 рублей   
    Эпоксидные 2мм 1875 рублей
    Эпоксидные полы для паркинга  594 рублей
    Эпоксидные полы для производства 594 рублей
    Эпоксидные полы для склада 594 рублей
    Эпоксидные полы для автосервиса 594 рублей
    Цены ориентировочные и завися от удаленности и размера объекта  


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    Расчет стоимости материалов и работ
    +7 (495) 128-02-64 Рассчитать стоимость

    При планировании учитывайте, что к цене комплекса работ по устройству эпоксидного наливного промышленного пола нужно добавить транспортные расходы, стоимость демонтажа старого покрытия и другие затраты. Также на смету влияет выбранная технология и необходимость применения специального оборудования.

    Обустройство пола предполагает последовательное проведение этапов в соответствующих условиях - идеально подготовленное ровное и чистое основание, влажность которого не более 4 %.


    Этапы работ:

    1. Демонтаж старого пола, очистка от мусора
    2. Выравнивание, обеспыливание, локальный ремонт при необходимости
    3. Грунтование
    4. Устройство базового слоя
    В компании «Конкрит флор» предлагаются адекватные расценки на эпоксидное покрытие для бетонного пола, гарантия качества и профессиональный подход к каждому этапу работ.

    Полимерные эпоксидные покрытия — достойная альтернатива бетонному полу, более долговечные и точно намного красивее Полимеры способны выдержать нагрузки разного рода, сохраняют первоначальную эстетику в течение длительной эксплуатации.
    Работы под ключ
    Работы «под ключ» по бетонным эпоксидным полам
    Качество
    Гарантия качества на полы
    Сертифицированные материалы
    Сертификация
    Скорость работы
    Скорость
    Выезд на объект
    Выезд на объект


    Используемые материалы
    Элакор-ПУ
    Артикул: 86PU 2СA
    Цена: 280,00 руб. за кг
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