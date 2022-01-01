Особенности и сфера применения эпоксидного покрытия пола Эпоксидные промышленные полы — разновидность полимерного покрытия, обеспечивающая защиту и долговечность бетонного основания. Состав включает в себя эпоксидную смолу и отвердитель, добавки и стабилизаторы, вещества для улучшения текучести смеси. Все компоненты подбираются производителем с учетом предстоящих нагрузок и требований на конкретном объекте. Для нанесения требуется ровное подготовленное основание, и если соблюдать технологию, срок эксплуатации такого пола достаточно велик. Сфера применения эпоксидного покрытия для бетонного пола охватывает не только помещения с повышенной влажностью, но и склады, подземные паркинги, офисы и гаражи, предприятия пищепрома, медицинские центры и образовательные учреждения, торгово-выставочные комплексы.

Основные преимущества эпоксидных промышленных полов Эпоксидный наливной промышленный пол Материал можно устанавливать в производственных цехах предприятий химической промышленности, поскольку никакие едкие вещества эпоксидке не страшны. Другое преимущество — влагостойкость, значит, нет ограничений по монтажу в помещениях с повышенным уровнем влажности. Внешний вид такого покрытия может быть ярким и нарядным, поэтому именно его выбирают для развлекательных и торговых центров. Такое преимущество, как долговечность, особо ценится заказчиками, поскольку покрытию длительное время не нужен ремонт и замена, а это большая экономия средств. Особое внимание нужно обратить на гигиеничность готовой поверхности — отсутствие швов исключает скопление грязи и болезнетворных микроорганизмов, а поддерживать чистоту совсем не сложно. Наши проекты: BARILLA Устройство эпоксидного наливного покрытия толщиной бетонного пола в г.Солнечногорск Складской комплекс Высокопрочное эпоксидное покрытие толщиной ~2мм в д.Мартемьяново ТВОЙ ДОМ Подготовка поверхности для устройства полимерного покрытия Цены на эпоксидные полы:

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При планировании учитывайте, что к цене комплекса работ по устройству эпоксидного наливного промышленного пола нужно добавить транспортные расходы, стоимость демонтажа старого покрытия и другие затраты. Также на смету влияет выбранная технология и необходимость применения специального оборудования. Обустройство пола предполагает последовательное проведение этапов в соответствующих условиях - идеально подготовленное ровное и чистое основание, влажность которого не более 4 %.

Этапы работ: Демонтаж старого пола, очистка от мусора Выравнивание, обеспыливание, локальный ремонт при необходимости Грунтование Устройство базового слоя

В компании «Конкрит флор» предлагаются адекватные расценки на эпоксидное покрытие для бетонного пола, гарантия качества и профессиональный подход к каждому этапу работ.



Полимерные э поксидные покрытия — достойная альтернатива бетонному полу , более долговечные и точно намного красивее Полимеры способны выдержать нагрузки разного рода, сохраняют первоначальную эстетику в течение длительной эксплуатации.

Полимерные э